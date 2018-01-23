Глава Хабаровского края предложил бизнесменам развивать Большой Уссурийский остров

Хабаровск, 23 января. Губернатор Хабаровского края предложил бизнесменам участвовать в реализации проектов по развитию Большого Уссурийского острова.

Губернатор Вячеслав Шпорт заявил, что необходимо развивать Большой Уссурийский остров. Он предложил бизнесменам региона принять участие в проектах по его развитию. Шпорт подчеркнул, что власти поддержат предпринимателей, которые будут участвовать в развитии острова, отмечают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам Шпорта, классификацию пункта пропуска на острове Большой Уссурийский удалось изменить на «грузопассажирский» по поручению президента РФ Владимира Путина, правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона по изменению.