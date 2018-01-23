Жители Хабаровска определились с названием новой школы в микрорайоне Ореховая сопка

Хабаровск, 23 января. Жители дальневосточного областного центра выбрали название нового лицея в микрорайоне Ореховая сопка: образовательное учреждение по итогам голосования получило название «Звёздный».

Голосование проходило в электронной приемной городского управления образования, 54 процента опрошенных проголосовали за название «Звёздный». В пресс-службе администрации областного центра отметили, что также популярностью пользовались названия «Орион», «Альтаир» и «Космический». Всего в голосовании приняли участие 265 человек.

Новое образовательное учреждение с уклоном на технические предметы примет 800 человек. Особое внимание будет уделено физике, химии, математике, астрономии, биологии и иностранным языкам. Также в лицее будут организованы занятия по робототехнике.

В настоящее время новое учебное учреждение получает лицензию на образовательную деятельность. Записать детей в первый класс на будущий учебный год можно будет каждую субботу, начиная с 27 января.