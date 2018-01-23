Двух хабаровских рыбаков спасли с дрейфующей льдины

Хабаровск, 23 января. Проходивший мимо ледокол спас двух рыбаков, которых на льдине унесло от берега.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, экипаж судна «Капитан Хлебников» спас с дрейфующей льдины двух мужчин, отправившихся на зимнюю рыбалку в Советско-Гаванском районе близ поселка Заветы Ильича.

На вызов незамедлительно выехали спасатели, до места происшествия было 50 километров, однако мужчин спас проходивший мимо ледокол «Капитан Хлебников». Главного госинспектора по маломерным судам Хабаровского края Равиля Латыпова.