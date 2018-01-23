«Хабаровских живодерок» перевели из СИЗО в колонию

Хабаровск, 23 января. Двух жительниц Хабаровска, осужденных за убийство бездомных животных, перевели в женскую колонию в другом регионе.

Впервые попавших в места лишения свободы осужденных девушек перевели в колонию, которая находится, по некоторым данным, в Иркутской области, отмечает «DEITA.RU».

«Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе», — сообщил пресс-секретарь УФСИН Хабаровского края Дмитрий Баданин.

Приговор по нашумевшему делу двух живодерок суд вынес в августе 2017 года. Их признали виновными в жестоком обращении с животными и оскорблении чувств верующих. Одну из девушек приговорили к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, вторую — к трем годам и десяти дням лишения свободы. Также их сообщник был признан виновным по статье «Возбуждении ненависти либо вражды», и получил три года колонии.

Краевой суд в декабре вынес решение о снижении сроков отбывания наказания двум живодеркам после рассмотрения апелляции. Приговор их знакомому остался без изменений.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. В настоящее время санкции за живодерство предусматривают лишение свободы сроком не до двух, а до пяти лет.