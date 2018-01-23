18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Володин надеется на конструктивный диалог с новым спикером ПАСЕ
Общество
«Хабаровских живодерок» перевели из СИЗО в колонию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Хабаровских живодерок» перевели из СИЗО в колонию

    9:49  23 Января 2018  /обновлено: 10:06  23 Января 2018
    77

    «Хабаровских живодерок» перевели из СИЗО в колонию

    Хабаровск, 23 января. Двух жительниц Хабаровска, осужденных за убийство бездомных животных, перевели в женскую колонию в другом регионе.

    Впервые попавших в места лишения свободы осужденных девушек перевели в колонию, которая находится, по некоторым данным, в Иркутской области, отмечает «DEITA.RU».

    «Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе», — сообщил пресс-секретарь УФСИН Хабаровского края Дмитрий Баданин.

    Приговор по нашумевшему делу двух живодерок суд вынес в августе 2017 года. Их признали виновными в жестоком обращении с животными и оскорблении чувств верующих. Одну из девушек приговорили к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, вторую — к трем годам и десяти дням лишения свободы. Также их сообщник был признан виновным по статье «Возбуждении ненависти либо вражды», и получил три года колонии.

    Краевой суд в декабре вынес решение о снижении сроков отбывания наказания двум живодеркам после рассмотрения апелляции. Приговор их знакомому остался без изменений.

    «Хабаровских живодерок» перевели из СИЗО в колонию

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. В настоящее время санкции за живодерство предусматривают лишение свободы сроком не до двух, а до пяти лет. 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #хабаровск #живодерки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 23 января 06.00: атаки Турции и ССА в Алеппо, операция САА и ВКС РФ в Хаме и Идлибе

      6:00 23 Января 2018 5683
      Читать
      5:59
      Сегодня

      Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН
      2:00
      Сегодня

      Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли
      20:53
      Вчера

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией
      18:52
      Вчера

      Лавров назвал условия конституционной реформы и выборов в Сирии
      18:31
      Вчера

      Грузия не готова присоединиться к санкциям против РФ по предложению Порошенко

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 3232

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19319

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38582

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4341

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38437
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      9:49   23 Января 2018
      4532
      РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

      РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

      6:47   23 Января 2018
      560
      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      1:40   23 Января 2018
      520
      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      0:44   23 Января 2018
      249