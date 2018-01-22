Более 90 километров дорог в Хабаровске отремонтируют в 2018 году

Хабаровск, 22 января. Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил в кратчайшие сроки определить подрядчика, который займется ремонтом дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 93 километра автомобильной трассы отремонтируют в 2018 году, в том числе в нормативное состояние приведут дороги на Тихоокеанской, Калинина, Победы, Полярной, Прогрессивной, Строительной, Ульяновской, Флегонтова, Шкотова, Фрунзе, Шеронова, Пушкина, Уссурийском бульваре