Более 90 километров дорог в Хабаровске отремонтируют в 2018 году
Хабаровск, 22 января. Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил в кратчайшие сроки определить подрядчика, который займется ремонтом дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, 93 километра автомобильной трассы отремонтируют в 2018 году, в том числе в нормативное состояние приведут дороги на Тихоокеанской, Калинина, Победы, Полярной, Прогрессивной, Строительной, Ульяновской, Флегонтова, Шкотова, Фрунзе, Шеронова, Пушкина, Уссурийском бульваре
«Сделать нужно в три раза больше, а денег на это выделяется не намного больше, чем в прошлом году. Все конкурсные процедуры необходимо провести как можно раньше, чтобы подрядчики успели выполнить весь объём работ», — отметил глава Хабаровска.