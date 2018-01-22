Фестиваль социальных видеороликов стартовал в Хабаровске

Хабаровск, 22 января. Традиционный фестиваль социальных видеороликов «25 кадр» стартовал в Хабаровске.

Приём на традиционный фестиваль «25 кадр» начался в Хабаровске, первая конкурсная работа поступила уже сегодня, 22 января, сообщают региональные новостные источники. Фестиваль проводится по шести номинациям: «Здоровая нация», «Я – человек», «Наша страна!», «Свободная тема», «Короткий метр», «Развивая цифровой мир». Организатором является центр военно-патриотического воспитания «Взлёт»

Призовой фонд фестиваля в этом году по всем номинациям составит около 500 тысяч рублей. Директор военно-патриотического центра «Взлёт» Олег Безгодов отмечает:

«Планируем в этом году привлечь к конкурсу воспитанников детских домов, создать из ребят творческие группы. Хотим поработать и с «трудными» подростками из Центра временного содержания детей, это непростое, но очень нужное мероприятие.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 10 апреля, итоги фестиваля социальных видеороликов «25 кадр» подведут к концу апреля.

Президент РФ Владимир Путин инициировал программу «Здоровье Нации», целью которой является улучшение состояния физического и духовно-нравственного здоровья граждан страны, заключающееся в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, в стремлении к общественно-полезной деятельности, в развитии здравоохранения, охране окружающей среды, популяризации здорового образа жизни и спорта.