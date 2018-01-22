Женская сборная России по хоккею прилетела в Хабаровск для тренировок

Хабаровск, 22 января. Женская национальная сборная России по хоккею будет проводить тренировки в Хабаровске до начала февраля, после чего отправится в Пхёнчхан на Олимпийские игры.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта, женская национальная сборная России по хоккею будет заниматься на базе краевого центра развития хоккея, расположенного в Индустриальном районе, до 4 февраля. Место для тренировок выбрал главный тренер сборной Алексей Чистяков во время майского визита на Дальний Восток с визитом.

После сборов хоккеистки отправятся на Олимпийские игры в Пхёнчхан, которые будут проходить с 9 по 25 февраля 2018 года. Спортсменкам предстоит играть в рамках группового этапа с соперницами из Канады, США и Финляндии.