Хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл у «Енисея» в матче ЧР по хоккею с мячом

Хабаровск, 21 января. Хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» выиграл у красноярского «Енисея» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 5:3. У «СКА-Нефтяник» отличились Павел Рязанцев, оформивший хет-трик, Максим Ишкельдин и Юрий Шардаков. У красноярского клуба мячи забили Виктор Чернышев и Алмаз Миргазов, сделавший дубль.

Стоит отметить, что для «Енисея» эта встреча стала третьим поражением при 16 победах. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал 14-ю победу, при этому одну игру хоккеисты сыграли вничью и три проиграли. Отставание от лидера — «Енисея» — сократилось до пяти очков. Об этом сообщает «Чемпионат».