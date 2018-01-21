Главный тренер ХК «СКА» прокомментировал победу над хабаровским «Амуром»

Хабаровск, 21 января. Главный тренер хоккейного клуба «СКА» Олег Знарок прокомментировал победу над хабаровским «Амуром». Он отметил, что играть с соперником было тяжело.

По словам главного тренера «СКА» Олега Знарока, хоккеисты хабаровского «Амура» играли в давление в первом периоде. Олег Знарок отметил, что соперники хорошо подготовлены.

Стоит отметить, что петербургский «СКА» досрочно выиграл Кубок Континента. Главный тренер петербургских хоккеистов подчеркнул, что никак не относится к суевериям вокруг этого трофея. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Напомним, на своем льду петербургский «СКА» разгромил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы в ворота соперника забросили Егор Рыков, Сергей Широков, Владислав Гавриков, оформивший дубль, Илья Ковальчук. По результатам 51 встречи, хабаровский «Амур» заработал 78 очков и расположился на 17 месте турнирной таблицы.