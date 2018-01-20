МЧС предупреждает о резком похолодании в Хабаровском крае

Хабаровск, 20 января. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в нескольких районах Хабаровского края с 20 по 22 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в большинстве районов региона ночью ожидаются сильные морозы, температура воздуха будет до минус 35-40 с 20 по 22 января. Сотрудники регионального МЧС предупреждают, что в северных районах края ночью будет до минус 48. В период с 21 по 22 января ожидается небольшой снег, а утром туманы.

Синоптики отмечают, что в воскресенье, 21 января, на территории Хабаровского края ожидается переменная облачность, местами будет идти небольшой снег, утром будут туманы. Ночью в северных районах региона — минус 43–48, в других районах минус 38–43, местами минус 30–35. Днем прогнозируется минус 23–28, местами минус 32–37.