Конкурс «Ледовая фантазия» стартовал в Хабаровске

Хабаровск, 20 января. Конкурс ледовых композиций «Ледовая фантазия» стартовал на площади Ленина в Хабаровске в пятницу, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Участниками конкурса стали скульпторы из Франции, Китая и России. Представлять нашу страну будут мастера из Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха(Якутия). Они будут работать над ледовыми композициями до 22 января.

«Ледовые конкурсы — это не только борьба за призовые места и медали, но еще и творческий обмен секретами и приемами обработки льда», — сообщает председатель комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края Евгений Демин.

Конкурсной комиссии предстоит оценить готовые ледовые композиции по нескольким параметрам: техника и мастерство, законченность композиции, выразительность фигуры и эмоциональное впечатление от скульптуры. Победители «Ледовой фантазии» получат денежные призы: за третье место — 100 тысяч рублей, за второе — 150 тысяч рублей, за первое — 200 тысяч рублей.