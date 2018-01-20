Губернатор Хабаровского края проверил строящиеся объекты в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 20 января. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт приехал с рабочим визитом в Комсомольск-на-Амуре и проинспектировал объекты долгосрочного плана развития города. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

В ходе своего визита глава Хабаровского края посетил несколько объектов: детский больничный комплекс, многофункциональный зал школы, безнес-инкубатор.

Детский больничный комплекс, стоимость которого 2,7 миллиарда рублей, строится в Ленинском округе. Строители возводят стены первой очереди и готовят котлован второй очереди. Отмечается, что детская поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, детское консультативное отделение сможет принять до 300 посетителей в одну смену.

Строительство многофункционального зала в школе №3 уже завершено. Глава региона осмотрел спортзал, а также другие помещения: раздевалки, душевые, тренерскую комнату, кладовую для инвентаря. Отметим, что строительство началось в мае прошлого года, а завершилось в декабре.

Вячеслав Шпорт посетил объект, где идет строительство бизнес-инкубатора. Здание предназначено для комплексной помощи предпринимателям, которые решили начать свой бизнес. Оно будет четырехэтажным, на первом этаже будут производственные помещения и мастерские, второй и третий предназначены для офисов, а на четвертом этаже будет расположен конференц-зал на 65 мест.

«Подобный современный инновационный центр помощи малому и среднему предпринимательству мы создаем впервые. Сейчас он — единственный на Дальнем Востоке. Здесь будут действовать специальные преференциальные условия для бизнесменов», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.

Кроме этого идут строительные работы на набережной города. Как отметил глава региона, подрядчик планирует сдать объект раньше срока.