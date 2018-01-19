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Путин присвоил спасателю из Хабаровского края почетное звание
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    Путин присвоил спасателю из Хабаровского края почетное звание

    14:37  19 Января 2018  /обновлено: 14:52  19 Января 2018
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    Путин присвоил спасателю из Хабаровского края почетное звание

    Хабаровск, 19 января. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении работнику краевого поисково-спасательного отряда Владимиру Кардинову звания «Заслуженного спасателя Российской Федерации».

    Как сообщает пресс-центр комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите, в конце 2017 года глава государства наградил спасателя Владимира Кардинова почетным званием. В настоящее время он является начальником группы поисково-спасательного отряда Управления по делам ГО ЧС и пожарной безопасности.

    Путин присвоил спасателю из Хабаровского края почетное звание

    Владимир Кардинов больше 20 лет занимается спасением людей, в течение этого времени он оказал помощь сотням человек, оказавшихся в сложных и опасных для жизни чрезвычайных ситуациях. Спасатель принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в поселке Нефтегорске в 1995 году, также авиакатастроф, взрывов бытового газа и наводнения на реке Амур, которое произошло в 2013 году. 

    Спасатель освоил навыки водолаза и десантника. Владимир Кардинов является единственным сотрудником аварийно-спасательной службы Хабаровского края, который может спускаться под воду на глубину до 60 метров. Его награждали медалями «За спасение погибавших», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», «Участнику борьбы со стихией на Амуре». Кроме того, спасатель получил благодарность президента Российской Федерации.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск #спасатель
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