Более 10 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Хабаровске

Хабаровск, 19 января. Жители Хабаровска отмечают праздник Крещения Господня, за ночь купели посетили более 10 тысяч человек.

Крещенские купания начались в полночь, 11 купелей будут работать до вечера 19 января в областном центре. Всего на территории края организовано 38 крещенских купелей, которые оборудованы бортиками и отапливаемыми палатками для переодевания. Сотрудники полиции, МЧС и медики дежурят на территории каждой купели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МСЧ России по Хабаровскому краю, более 10 тысяч человек посетили места массового купания за крещенскую ночь. Больше всего местных жителей прошли обряд крещения в купелях, расположенных в парке Северном и Спасо-Преображенском соборе на площади Славы, где впервые возвели ледяную купель под открытым небом.