«СКА-Нефтяник» одержал победу над «Кузбассом» в матче чемпионата России по бенди

Хабаровск, 19 января. Команда из Хабаровска «СКА-Нефтяник» обыграла кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Игра состоялась в четверг, 18 января, на арене в Хабаровске. «СКА-Нефтяник» одержал победу над «Кузбассом» со счетом 11:6. В составе хозяев отличились Артем Бондаренко, который оформил покер в ворота, и Максим Ишкельдин, сделавший хет-трик.

Следующая игра состоится в воскресенье, 21 января. «СКА-Нефтяник» сыграет против красноярского хоккейного клуба «Енисей». В свою очередь, кемероский «Кузбасс» в этот же день сыграет на выезде с иркустким клубом «Байкал-Энергия».