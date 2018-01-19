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«СКА-Нефтяник» одержал победу над «Кузбассом» в матче чемпионата России по бенди
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    «СКА-Нефтяник» одержал победу над «Кузбассом» в матче чемпионата России по бенди

    11:01  19 Января 2018
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    «СКА-Нефтяник» одержал победу над «Кузбассом» в матче чемпионата России по бенди

    Хабаровск, 19 января. Команда из Хабаровска «СКА-Нефтяник» обыграла кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

    Игра состоялась в четверг, 18 января, на арене в Хабаровске. «СКА-Нефтяник» одержал победу над «Кузбассом» со счетом 11:6. В составе хозяев отличились Артем Бондаренко, который оформил покер в ворота, и Максим Ишкельдин, сделавший хет-трик.

    Следующая игра состоится в воскресенье, 21 января. «СКА-Нефтяник» сыграет против красноярского хоккейного клуба «Енисей». В свою очередь, кемероский «Кузбасс» в этот же день сыграет на выезде с иркустким клубом «Байкал-Энергия».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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