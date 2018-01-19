«СКА-Нефтяник» одержал победу над «Кузбассом» в матче чемпионата России по бенди
11:01 19 Января 2018
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Хабаровск, 19 января. Команда из Хабаровска «СКА-Нефтяник» обыграла кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Игра состоялась в четверг, 18 января, на арене в Хабаровске. «СКА-Нефтяник» одержал победу над «Кузбассом» со счетом 11:6. В составе хозяев отличились Артем Бондаренко, который оформил покер в ворота, и Максим Ишкельдин, сделавший хет-трик.
Следующая игра состоится в воскресенье, 21 января. «СКА-Нефтяник» сыграет против красноярского хоккейного клуба «Енисей». В свою очередь, кемероский «Кузбасс» в этот же день сыграет на выезде с иркустким клубом «Байкал-Энергия».
"Пять причин проголосовать"
Автор: Ксения Пудовкина
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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