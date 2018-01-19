Предвыборный штаб Путина начал работу в Хабаровске

Хабаровск, 19 января. В Хабаровске начал работу предвыборный штаб кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает портал Evo-rus.

По данным издания, штаб возглавили член координационного совета общественной организации «Поколение» Костромского района Инесса Гудас, председатель Костромского отделения русского исторического общества Николай Рассадин и Герой России Николай Майоров.

В штабе планируют консультировать население и курировать сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что штаб действующего главы РФ Владимира Путина уже собрал более миллиона подписей в поддержку его выдвижения в качестве кандидата в президенты России. Для регистрации достаточно предоставить 300 тысяч подписей.