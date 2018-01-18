Вертолет со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего лесоруба в Хабаровском крае

Хабаровск, 18 января. Спасатели ищут пропавшего в конце декабря прошлого года лесоруба в Нанайском районе Хабаровского края.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, вертолет Ми-8 вылетел на поиски мужчины, который пропал в конце декабря 2017 года в лесном массиве, который расположен в 80 километрах от трассы Хабаровск — Комсомольск.

Известно, что 37-летний мужчина работает на лесозаготовительном предприятии, он пропал в период с 17 по 30 декабря прошлого года. Изначально поиском занимались сотрудники полиции и местной администрации, в четверг, 18 января, к поисковым мероприятиям подключились спасатели в составе восьми человек. Также в операции задействованы две единицы техники, в том числе вертолет.