Выборы-2018: избирательный штаб Путина открылся в Хабаровске

Хабаровск, 18 января. Предвыборный штаб действующего президента России Владимира Путина открылся в Хабаровске в четверг, в поддержку выдвижения Путина на выборах-2018 в крае уже собрано свыше 11 тысяч подписей. Об этом говорится в сообщении регионального отделения ОНФ.

В четверг, 18 января, в Хабаровске прошла церемония открытия основного офиса избирательной кампании действующего президента РФ в Хабаровском крае, следует из сообщения.

Отмечается, что в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре пункты сбора подписей по-прежнему работают.

Выборы главы государства пройдут 18 марта, избирательная кампания началась 18 декабря прошлого года.

Напомним, 6 декабря 2017 года Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2018 году. В ходе своей большой пресс-конференции глава государства сообщил, что идет на выборы-2018 как самовыдвиженец.

Накануне стало известно, что свыше миллиона подписей собрано в поддержку действующего лидера страны на выборах-2018.

Владимир Путин. Биография