Три человека погибли при столкновении двух машин в Хабаровском крае

Хабаровск, 18 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Амурском районе Хабаровского края: столкнулись два автомобиля, три человека скончались на месте.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону, автомобильная авария произошла в четверг, 18 января, на трассе Амурск — Эльбан. Сообщение о смертельном происшествии поступило на пульт дежурно-диспетчерской службы около 11 часов по местному времени. Легковая машина Suzuki SX4 выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с кроссовером Infiniti.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, который не справился с управлением. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.