Назначен начальник пресс-службы администрации Хабаровска

Хабаровск, 17 января. Назначен новый начальник пресс-службы администрации Хабаровска. Об этом стало известно во вторник, 16 января.

Согласно распоряжению начальником пресс-службы администрации Хабаровска назначена Мария Щинова. Новый руководитель официально приступила к своим обязанностям с 15 января этого года, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Мария Щинова родилась в 1961 году. Она имеет два высших образования и неоднократно повышала квалификацию. Новый руководитель работает в администрации Хабаровска с 1999 года, более 16 лет занимала должность заместителя начальника пресс-службы.

Напомним, что Владимир Ерохин, который ранее занимал пост начальника пресс-службы, умер в августе прошлого года.