Защищенное место выделили в Хабаровском крае для бабочек редкого вида

Хабаровск, 17 января. Природный комплекс, который расположен на Большом Уссурийском острове в Хабаровском крае, стал памятником природы краевого значения. Территория стала местообитанием редкого вида бабочек-голубянок.

Основная популяция вида бабочек-голубянок обитает на определенном участке Большого Уссурийского острова, а несколько дочерних обнаружили на берегах Амура, где растет софора желтеющая. Отмечают, что мелкие популяции бабочек не смогут выжить без основной, которая расположена на Большом Уссурийском острове.

Исследователи выяснили, что в окрестностях Хабаровска обитает редкий вид бабочки — голубянка дивина Асахи — которого больше нет нигде.