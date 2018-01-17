Чемпионат мира по бенди в Хабаровске откроется лазерным шоу

Хабаровск, 17 января. Чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдет в Хабаровске, откроют лазерным шоу. Церемония открытия чемпионата пройдет 29 января.

Церемония открытия чемпионата мира по бенди состоится на арене «Ерофей» 29 января в семь часов вечера. Организаторы отмечают, что в церемонии примут участие более ста человек, а также сами болельщики станут участники мероприятия. Отметим, что шоу начнется за полчаса до матча Россия — Норвегия, поэтому болельщиков просят прийти пораньше.

«Впервые церемония открытия чемпионата мира по хоккею с мячом будет такой масштабной в Хабаровске<…> Они[зрители] увидят лазерное шоу, в основу которого легла туристическая привлекательность Хабаровского края», — подчеркивает событийный продюсер дирекции чемпионата мира Валентина Олексенко.

После лазерного шоу пройдет световой флешмоб, каждому болельщику дадут специально приготовленный к чемпионату мира многоцветный жезл, сообщает пресс-служба чемпионата.