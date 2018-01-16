Полицейские и волонтеры нашли пропавшую в Хабаровске 11-летнюю девочку

Хабаровск, 16 января. Пропавшую одиннадцатилетнюю школьницу нашли сотрудники правоохранительных органов и жители Хабаровска. Девочку вернули матери.

Девочку, которая ушла из дома днем 15 января, искали волонтеры, инспекторы по делам несовершеннолетних, патрульные экипажи, участковые, полицейские, представители регионального следственного комитета. Ребенка нашли в Центральном районе города.

Она зашла погреться в одно из зданий.

«Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В настоящее время с подростком и ее матерью беседуют сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет в полиции», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, что мать обратилась в полицию и сообщила о пропаже ребенка.