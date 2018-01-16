Шесть новых школ откроют в Хабаровске в ближайшие пять лет

Хабаровск, 16 января. Шесть школ планируют построить в новых микрорайонах Хабаровска в ближайшие пять лет. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.

«Перспектива строительства у нас есть. Мы на 2019 год вошли в программу по строительству школы на 800 мест в Волочаевском городке, затем мы планируем строить школы в микрорайоне «Строитель», между улицами Истомина и Комсомольской, на улице Суворова, в микрорайоне «Прибрежный» и на улице Воронежской», — отметила Ольга Тен.

Строительство новых учебных заведений позволит создать девять тысяч мест для учащихся, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска. Власти города работают над тем, чтобы ликвидировать вторую смену в школах. Отмечается, что число обучающихся во вторую смену уменьшилось на шесть процентов по сравнению с прошлым годом и составляет 10,6 процента. Во всех школах поселка имени Горького функционирует одна смена, и это стало возможным благодаря открытию второго здания школы №37 на улице Воровского.