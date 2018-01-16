Министерство здравоохранения Хабаровского края получило новый вертолет

Хабаровск, 16 января. Министерство здравоохранения Хабаровского края получило вертолет Ми-8, который позволит из малодоступных населенных пунктов региона перевозить граждан, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи.

Вертолет, у которого есть современный медицинский модуль, предоставили в рамках реализации федерального проекта по развитию санитарной авиации, сообщает «Хабаровский край сегодня». Отметим, вертолет был произведен в Улан-Удэ в конце ноября прошлого года. Его вместимость составляет два лежачих места для больных и пять пассажирских для медицинского персонала.

«Мы давно мечтали о том, чтобы у нас в Хабаровском крае появился свой вертолет с медицинским модулем для оказания экстренной помощи людям в труднодоступной местности. И вот после многолетней работы мечта сбылась», — сообщает министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

Александр Витько поблагодарил президента России Владимира Путина и министерство здравоохранения Российской Федерации за проект и подчеркнул, что для региона он очень важен.