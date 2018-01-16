Пропавшую 11-летнюю школьницу ищут в Хабаровске

Хабаровск, 16 января. Пропавшую одиннадцатилетнюю девочку ищут в Хабаровске. Девочка-подросток не вернулась домой из школы.

Мать ребенка обратилась в полицию и сообщила, что ее дочь пропала. Женщина отметила, что между ней и ребенком произошла ссора, которая, возможно, и стала причиной ухода девочки.

«На профилактическом учете в полиции ни пятиклассница, ни семья не состоят», — отмечает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском ребенка. Девочке на вид десять лет, рост около 130 сантиметров, прямые светло-русые волосы, глаза голубые. Школьница была одета в светло-розовый пуховик, белую шапку с бубонами, коричневые теплые брюки, коричневые сапоги, розовые рукавицы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки, просьба обратиться по телефону в полицию «02».