Пять купелей оборудуют в Хабаровске к Крещению

Хабаровск, 16 января. Пять мест для крещенских купаний обустроят на территории Хабаровска к Крещению, которое пройдет 19 января.

Верующие смогут окунуться в водоемах в Хабаровске и края, сообщает пресс-служба регионального МЧС. На территории Хабаровска будет сделано пять купелей: рядом с храмом Серафима Саровского, на затоне завода имени Кирова, протоке Амурская, территории строящегося храма в поселке Горького и рядом с храмом Спасо-Преображенского кафедрального собора.

На территории Хабаровского края будут работать 38 купелей. Они будут находиться в Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Вяземском, Ванинском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Амурском Солнечном, Ульчском, Охотском и Аяно-Маяйском районах региона. Также будут обустроены купели в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, районах имени Лазо и имени П. Осипенко.