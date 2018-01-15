Конкурс молодых ученых пройдет в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 января. Молодые ученые и аспиранты в Хабаровского края представят свои проекты в области медицины, экономики, биологии и гуманитарных наук в рамках конкурса.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, около ста ученых в возрасте до 35 лет и аспиранты академических и отраслевых научно-исследовательских институтов и сотрудники высших учебных заведений подали заявки на участие в конкурсе молодых ученых. Участники должны будут представить проекты в области медицинских, биологических, экономических, гуманитарных, общественных и информационных наук.

«Защита проектов пройдет в форме публичных докладов на площадках сразу нескольких вузов краевой столицы, одним из главных критериев оценки будет возможность их практического применения», — отметили в пресс-службе правительства края.

Начало мероприятия состоялось сегодня, 15 января, финал запланирован на 22 января. В каждом направлении будут определены три лучших проекта, победителей ждут денежные призы и дипломы от губернатора края. Также лучшие работы войдут в сборник «Молодые ученые Хабаровского края».