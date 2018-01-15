Власти Хабаровска подготовили рабочие места для инвалидов

Хабаровск, 15 января. Квоту для приема на работу людей с инвалидностью установили в Хабаровском крае для предприятий, в которых работают не менее 35 работниками.

Размер квоты для предприятий, имеющих в штате не менее 35 сотрудников, составляет 3% от среднесписочной численности работников. Отмечается, что данное требование раньше касалось предприятий, в которых работают более 100 человек. Заместитель председателя комитета регионального государственного контроля и лицензирования края Елена Коваль отмечает:

«Предприятий, где трудоустроены более 100 человек в крае около 460, а с численностью от 35 человек — свыше 1,5 тысяч. Это значит, что количество предприятий и организаций, которые обязаны выделить квоты, увеличится в три раза».

Пресс-служба губернатора края сообщает, что в случае нарушения данного положения руководителям предприятий грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Российской государственной специализированной академии искусств в Москве заявил о необходимости поощрять бизнес за трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Глава государства отметил: