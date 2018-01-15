Путин приедет в Хабаровский край с рабочим визитом

Хабаровск, 15 января. Президент РФ Владимир Путин посетит Хабаровский край в рамках рабочего визита.

По информации региональных новостных источников, Путин посетит областной центр в рамках рабочего визита с целью проверить жилые дома, построенные для подтопленцев 2013 год. Кроме этого, глава государства проинспектирует стройки в Комсомольске-на-Амуре, финансирование которых осуществляется в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.

Сообщается, что поездка планируется в феврале 2018 года. Также Владимиру Путину губернатор края Вячеслав Шпорт направил официальное приглашение на чемпионат мира по хоккею с мячом. Последний раз президент РФ посещал Хабаровский край в 2013 году после аномального паводка, тогда он лично пообщался с подтопленцами.

Напомним, Владимир Путин участвует в выборах президента как самовыдвиженец, ему необходимо набрать 300 тысяч подписей. Как сообщает пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, на утро 12 января собрано около полумиллиона подписей в поддержку действующего главы государства.