Должник по алиментам в Хабаровске может лишиться автомобиля

Хабаровск, 14 января. Житель Хабаровска может лишиться автомобиля из-за непогашенной задолженности по алиментам.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, местный житель не платил алименты, которые составляют одну четвертую от всей суммы доходов, на содержание своего сына. Так как мужчина лишился работы, то выплачивал незначительную часть от необходимой ежемесячной суммы, и накопил долг в размере 300 тысяч рублей. По решению суда автомобиль Mitsubishi Pajero арестован. В ведомстве сообщили:

«В ходе принудительного исполнения с целью понуждения гражданина к оплате задолженности в размере более 300 000 рублей имущество обременено арестом и оставлено на ответственное хранение должнику».

Отмечается, что если мужчина не выплатит всю сумму, то иномарка будет продана, а вырученные деньги будут направлены на содержание его сына. В свою очередь, если должник выплатит деньги, то авто ему возвратят.