Сотрудники МЧС в Хабаровске провели флешмоб «Безопасная зима»

Хабаровск, 14 января. Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в Хабаровске отметили 25-летие.

Сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда организовали акцию «Безопасная зима» в честь дня своего рождения и выстроили на площади перед бывшим Ледовым дворцом образцы высокопроходимой спецтехники, которая в декабре 2017 участвовала во флешмобе и выезжала к студентам двух крупнейших высших учебных заведений областного центра. Начальник Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Георгий Иорданов отметил:

«В ходе праздничного мероприятия мы вместе вспомнили простые правила безопасности. Пожелали друг другу доброй и радостной зимы, без травм и происшествий».

Танец с флажками МЧС, в котором участвовали и горожане, и спасатели стал финалом мероприятия, сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.