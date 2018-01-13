Жители Хабаровского края собрали почти полмиллиона рублей на памятник Невельскому

Хабаровск, 13 января. Жители Хабаровского края, выступив с инициативой по созданию памятника адмиралу Геннадию Новельскому, собрали почти полмиллиона рублей.

На данный момент хабаровчане собрали уже 430 тысяч рублей на строительство и установку памятника адмиралу Геннадию Невельскому, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края со ссылкой на информацию отделения ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Отмечается, что теперь можно сделать пожертвование с помощью СМС.

Напомним, что в этом году отметят 205 лет со дня рождения российского адмирала, исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского. Отметим, что правительство Хабаровского краю поддержало инициативу жителей региона по созданию, а также установке памятника мореплавателю.