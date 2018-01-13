Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 13 января. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения спасли мужчину из горящей квартиры дома в Комсомольске-на-Амуре. Хозяина квартиры передали медикам.

Сообщение о пожаре в квартире дома по проспекту Интернациональный поступило в службу в 08.45 12 января, спустя шесть минут огнеборцы были на месте происшествия. Пожарные увидели, что из одной квартиры идет дым, и незамедлительно принялись тушить возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

При тушении пожара огнеборцы обнаружили мужчину, его эвакуировали и сразу же передали специалистам скорой помощи. В квартире горели домашние вещи, на данный момент, специалисты выясняют, что могло стать причиной пожара.