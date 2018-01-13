Журналисты Хабаровского края получили почетные награды

Хабаровск, 13 января. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт вручил почетный знак «Золотое перо» и другие награды журналистам региона. Торжественное мероприятие прошло в День российской печати, 12 января.

В этом году «Золотое перо» — главная награда в области журналистики — получила специальный корреспондент ГТРК «Дальневосточная» Ирина Луцковская. Глава региона Вячеслав Шпорт наградил других журналистов почетными грамотами и благодарственными письма, а также лауреатов конкурса «СМИ за мир».

«Надо ещё больше рассказывать о нашем крае, открывать новые темы и героев для дальнейших публикаций. Вы создаете благоприятный имидж региона, благодаря вашим публикациям о нас знают по всей России и во многих зарубежных странах», — отмечает Вячеслав Шпорт.

Стоит отметить, что в этом году многие СМИ Хабаровского края отмечают юбилей: «Сельская новь» отметит 70 лет, «Бикинский вестник» и «Охотско-эвенская правда» — 85, телеканал «Губерния» и радиостанция «Восток России» — 20.