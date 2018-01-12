Более 40 купелей сделают в Хабаровском крае к Крещению

Хабаровск, 12 января. Более 40 купелей сделают в Хабаровском крае к празднику Крещения. Любой желающий сможет окунуться в освященные воды купелей.

В Хабаровске будут открыты купели в Градо-Хабаровском соборе Успения Божей Матери, храмах святого преподобного Серафима Саровского, святого благоверного князя Александра Невского, великомученика Георгия Победоносца в Сосновке, а также в строящемся храме Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Отметим, что будет работать купель возле главного храма Хабаровска — Спасо-Преображенского кафедрального собора. Как сообщает пресс-служба «Хабаровской епархии», Божественная литургия, которую возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир, пройдет в девять утра, купель будет открыта для всех желающих до девяти часов вечера. Также будет работать купель в нижнем храме собора.

Несколько купелей будут оборудованы в Хабаровском и Амурском районах. Стоит отметить, что время работы купелей разное.