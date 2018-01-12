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ВКС РФ в Хабаровске готовят пилотов ударных «Аллигаторов»
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    ВКС РФ в Хабаровске готовят пилотов ударных «Аллигаторов»

    17:17  12 Января 2018  /обновлено: 17:18  12 Января 2018
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    ВКС РФ в Хабаровске готовят пилотов ударных «Аллигаторов»

    Хабаровск, 12 января. Молодые пилоты ВКС РФ в Восточном военном округе совершили первые полеты на ударно-разведывательных вертолетах Ка-52.

    Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что в Хабаровском крае прошли первые в новом учебном году тренировочные полеты молодых летчиков.

    Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» под руководством опытных пилотов провели тренировки по взлету и посадке, зависанию в воздухе на определенной высоте, также совершили элементы легкого пилотажа, такие как спирали, развороты, подъемы и спуски. Были отработаны вопросы по полетам в заданный квадрат.

    Отмечается, что начинающие летчики провели в воздухе не менее 100 часов, часть полетов проводилась в ночное время суток с использованием приборов ночного видения.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил возросший потенциал ВКС РФ, армии и флота после проведения военной операции в Сирийской арабской республике.

    ВКС РФ в Хабаровске готовят пилотов ударных «Аллигаторов»

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #вкс рф #хабаровск #ка-52
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