ВКС РФ в Хабаровске готовят пилотов ударных «Аллигаторов»

Хабаровск, 12 января. Молодые пилоты ВКС РФ в Восточном военном округе совершили первые полеты на ударно-разведывательных вертолетах Ка-52.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что в Хабаровском крае прошли первые в новом учебном году тренировочные полеты молодых летчиков.

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» под руководством опытных пилотов провели тренировки по взлету и посадке, зависанию в воздухе на определенной высоте, также совершили элементы легкого пилотажа, такие как спирали, развороты, подъемы и спуски. Были отработаны вопросы по полетам в заданный квадрат.

Отмечается, что начинающие летчики провели в воздухе не менее 100 часов, часть полетов проводилась в ночное время суток с использованием приборов ночного видения.

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