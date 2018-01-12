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Общество
Эксперт: Выборы-2018 — тест на патриотизм российского избирателя
Политика
Выборы-2018: хабаровчане собирают подписи в поддержку Путина
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    Выборы-2018: хабаровчане собирают подписи в поддержку Путина

    12:13  12 Января 2018  /обновлено: 12:13  12 Января 2018
    256

    Выборы-2018: хабаровчане собирают подписи в поддержку Путина

    Хабаровск, 12 января. Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина идет в Хабаровском крае.

    Жители Хабаровского края выстроились в очередь, чтобы поставить подпись на бланке за участие в выборах Владимира Путина. Как сообщает «Молодой дальневосточник XXI век», бланки подписных листов, которые были рассчитаны на три часа, закончились через полтора часа. По словам сопредседателя хабаровского РО ОНФ Галины Кононенко, жители Хабаровского края звонят в отделение, чтобы узнать, как и где они могут поддержать Владимира Путина. Она отмечает, что истинное положение вещей показано именно в такие моменты. Отметим, что на территории Хабаровского края было создано девять мобильных пунктов, где жители региона могут прийти и поставить свою подпись.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин уже открыл избирательный штаб, в котором будет три сопредседателя. Напомним, что ЦИК уже зарегистрировал председателя ЛДПР Владимира Жириновского в качестве кандидата в президенты России в декабре прошлого года. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #владимир путин #хабаровский край #выборы2018
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