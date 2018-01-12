Новый населенный пункт из «дальневосточных гектаров» появится в Хабаровском крае

Хабаровск, 12 января. Новый населенный пункт, который будет состоять из «дальневосточных гектаров», появится в районе имени Лазо Хабаровского края. Законопроект об образовании нового населенного пункта был принят в первом чтении депутатами законодательной думы региона.

Новый населенный пункт будет расположен недалеко от села Кругликово. Новое село образуется из 612 участков «дальневосточного гектара», их общая площадь 832,2 гектаров, они компактно расположены по отношению друг к другу.

«Создание населенного пункта будет способствовать комплексному освоению территории, закреплению граждан, эффективному использованию природных и других ресурсов территории в интересах населения, а также эффективному решению социально-экономических вопросов местного», — приводит пресс-служба Хабаровского края слова начальника главного управления по вопросам местного самоуправления губернатора и правительства края Алексея Шевцова.

Отметим, что инициативу о создании населенного пункта внес губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Предположительно, соответствующий закон будет принят в феврале этого года, а в мае он вступит в законную силу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отметил, что необходимо распространить возможности программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников за рубежом. По словам президента России, люди, которые приезжают из-за рубежа на Дальний Восток, чтобы работать и создавать крепкие многодетные семьи. И их необходимо поддерживать.