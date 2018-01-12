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Строительство автомагистрали «Обход Хабаровска» идет в непрерывном режиме
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    Строительство автомагистрали «Обход Хабаровска» идет в непрерывном режиме

    10:48  12 Января 2018  /обновлено: 10:49  12 Января 2018
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    Строительство автомагистрали «Обход Хабаровска» идет в непрерывном режиме

    Хабаровск, 12 января. Новогодние праздники не остановили работы по строительству автомагистрали «Обход Хабаровска». На данный момент на объекте работают более 400 человек.

    По словам начальника Хабаровского территориального управления региональной концессионной компании Евгения Лепустина, работы идут в соответствии с графиком. Для строительства автомагистрали «Обход Хабаровска» задействовано более 300 единиц техники.

    Напомним, что строительство автодороги началось в середине прошлого года. На данный момент работы ведутся на всем участке трассы, отмечается, что снесли 80 процентов деревьев и кустарников, закончены работы по сносу растительного слоя.

    «Сейчас могу сказать – мы рисковали, поскольку несколько месяцев не имели гарантированного решения по предоставлению федерального бюджетного гранта (его размер – более 18 млрд рублей). Тем не менее мы не отступали, <...> . Федерация оценила нашу последовательность», — приводит пресс-служба группы строительных компаний «ВИС» слова губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

    Напомним, автомагистраль «Обход Хабаровска» соединит три федеральные автодороги А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток».

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровский край #обход хабаровска
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