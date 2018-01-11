Летевшую на работу в Японию школьницу сняли с рейса в Хабаровске

Хабаровск, 11 января. Полицейские Хабаровска сняли с самолета 14-летнюю жительницу Хакасии, которая направлялась в Японию без сопровождения родителей для работы в модельном агентстве.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу, 14-летняя девушка, прибывшая из Республики Хакасии, пыталась сесть на пассажирский лайнер, который направлялся в Японию. Несовершеннолетняя сообщила сотрудникам полиции, что направляется в другую страну для работы в модельном агентстве.

Сообщается, что школьница самостоятельно добралась в Хабаровск через Красноярск. Родители-бизнесмены сообщили в телефонном разговоре, что положительно относятся к самостоятельным поездкам и перелетам дочери.

Девочку временно поместили в центр оказания помощи семье и детям, позже ее забрали родители. Начальник отдела по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД на транспорте Марина Пискунова отмечает: