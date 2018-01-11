Прямой авиарейс в Вэйхай появится в расписании аэропорта Хабаровска

Хабаровск, 11 января. Аэропорт Хабаровска начнет осуществлять прямые пассажирские авиаперевозки в Вэйхай.

Как сообщают региональные новостные источники, в начале февраля будет подписан договор между Вэйхаем и Хабаровском о возобновлении пассажирских авиаперевозок, которые прекратились в 2014 году. Официальные представители Китая прибудут в областной центр в рамках рабочего визита для подписания документа.

Отмечается, что первый прямой рейс в Вэйхай будет осуществлен 21 июля 2018 года. Вылеты самолетов запланированы один раз в неделю, осуществлять перелеты будут китайские авиалинии. Также есть информация, что авиакомпания «Аврора», возможно, также будет заниматься пассажирскими авиаперевозками. Представитель российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева отмечает: