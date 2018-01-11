Ледяную купель установят у Спасо-Преображенского собора в Хабаровске

Хабаровск, 11 января. Впервые на нижней парковке Спасо-Преображенского кафедрального собора для жителей Хабаровска, желающих пройти обряд крещения, оборудуют купель, целиком созданную изо льда.

Любой желающий может окунуться в созданную изо льда купель в праздник Крещения Господня 19 января, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.

«Митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир возглавит Божественную литургию в 09:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После богослужения будет освящена уличная купель, которая будет открыта до 19:00», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, еще одну купель установят в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора, планируется, что она будет работать до 20.00 часов.