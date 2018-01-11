Сидевшего на рельсах мужчину переехал пассажирский поезд в Хабаровске

Хабаровск, 11 января. Страшная трагедия произошла в ночь на вторник в Хабаровске: мужчина скончался под колесами пассажирского поезда.

Как сообщают региональные информационные источники со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги, происшествие случилось в ночь на вторник, 9 января, на перегоне Хабаровск-1 — Красная Речка: 45-летний мужчина сидел на железнодорожных путях, в это время по дороге двигался пассажирский поезд № 8, машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать ну удалось.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в обстоятельствах трагедии.