Новые природоохранные территории создадут в трех районах Хабаровского края в 2018 году

Хабаровск, 11 января. Новые особо охраняемые природные территории будут созданы в этом году в трех районах Хабаровского края.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что сейчас в субъекте 194 особо охраняемых природных территории.

В текущем году созданы новые природоохранные территории в Вяземском, Амурском и Хабаровском районах.

Ранее Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ направлен на совершенствование законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.