Прямой авиарейс в Южно-Сахалинск появится в расписании аэропорта Комсомольска-на-Амуре

Хабаровск, 10 января. Пассажирские самолеты начнут курсировать из Комсомольска-на-Амуре в столицу Сахалина и обратно в мае 2018 года.

«Саратовские авиалинии» планируют запустить пассажирские авиарейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск в мае. Перевозку будут осуществлять самолеты Ан-148. Планируется, что пассажирские лайнеры начнут осуществлять перелеты с 20 мая один раз в неделю, по воскресеньям. Отмечается, что время в пути будет составлять около полутора часов, а стоимость билета составить от 3,5 тысяч рублей в одном направлении, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.