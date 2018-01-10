Домработница обокрала хозяев на 2 млн рублей в Хабаровске

Хабаровск, 10 января. Полиция Хабаровска задержала домработницу, которая подозревается в похищении личных вещей и денег хозяев на сумму более 2 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 52-летняя женщина, работавшая домработницей в элитном доме, похитила у хозяев, которые уехали из города, личные вещи и деньги на общую сумму, превышающую 2 миллиона рублей. Полиция задержала подозреваемую. Женщина призналась в совершении преступления, она рассчитывала, что хозяева дома не заметят пропажи.

В настоящее время в отношении ранее не судимой женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до шести лет лишения свободы. Также на ее имущество наложен арест в размере 76 370 рублей.