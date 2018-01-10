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Сторож пасеки в Хабаровском крае убил коллегу на Новый год из-за немытых рук
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    Сторож пасеки в Хабаровском крае убил коллегу на Новый год из-за немытых рук

    8:00  10 Января 2018  /обновлено: 8:01  10 Января 2018
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    Сторож пасеки в Хабаровском крае убил коллегу на Новый год из-за немытых рук

    Хабаровск, 10 января. Расправу над сторожем пасеки в 39-ти километрах от села Литовка в Хабаровском крае расследуют местные следователи. Бытовая ссора после злоупотребления спиртным стала причиной преступления. Против коллеги жертвы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

    По информации Федерального агентства новостей, на Рождество сторож соседней пасеки заглянул к коллегам, чтобы подзарядить телефон. Внутри он обнаружил мертвого сторожа, а рядом находился второй, вооруженный ружьем, и сильно пьяный. Гость отобрал у стрелка оружие и отправился в село, чтобы сообщить об убийстве. Позже выяснилось, что труп пролежал в сторожке неделю.

    Сторож пасеки в Хабаровском крае убил коллегу на Новый год из-за немытых рук

    «56-летний подозреваемый сообщил, что вместе с 54-летним коллегой охранял пасеку. 31 декабря между ними произошла ссора: обвиняемому не понравилось, что его напарник решил приготовить еду грязными руками. В ходе конфликта злоумышленник выстрелил коллеге в грудь, от чего тот скончался на месте», — сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю.

    После расправы над коллегой мужчина решил не сообщать о произошедшем и погрузился в многодневный запой вплоть до своего задержания.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #убийство #ск рф #хабаровский край
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