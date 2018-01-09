Трасса закрыта для автобусов в Хабаровском крае из-за непогоды

Хабаровск, 9 января. Движение междугородних автобусов ограниченно на трассе Хабаровск — Лидого — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре из-за неблагоприятных погодных условий на территории Хабаровского края.

Дорожники ограничили движение по трассе для автобусов из-за снегопада, гололеда и других явлений, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

«Уважаемые участники дорожного движения! Будьте крайне аккуратны на дорогах Хабаровского края, не пренебрегайте безопасностью», — предупреждает ведомство.

Отмечается, что ограничение будет снято после того, как улучшатся погодные условия. По информации регионального МЧС, для обеспечения безопасности на дорогах стоят посты ГИБДД.