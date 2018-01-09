Женщину и двух детей спасли из горящего дома в Хабаровском крае

Хабаровск, 9 января. Пожарные спасли мать и двух детей из горящего жилого дома в поселке Ванино Хабаровского края.

Пострадавших при пожаре в доме доставили в медицинское учреждение. После осмотра женщине назначили амбулаторное лечение, и ее отпустили домой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Возгорание в жилом доме на улице Чехова произошло около восьми часов вечера по местному времени 8 января. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, которые по приезде стали эвакуировать людей из здания.

Одиннадцать огнеборцев, задействовав четыре единицы техники, тушили огонь. В доме горели вещи на площади 15 квадратных метров. Пожар удалось полностью ликвидировать менее чем за 20 минут. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации или устройства электрооборудования.