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Женщину и двух детей спасли из горящего дома в Хабаровском крае
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    Женщину и двух детей спасли из горящего дома в Хабаровском крае

    9:58  9 Января 2018  /обновлено: 9:58  09 Января 2018
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    Женщину и двух детей спасли из горящего дома в Хабаровском крае

    Хабаровск, 9 января. Пожарные спасли мать и двух детей из горящего жилого дома в поселке Ванино Хабаровского края.

    Пострадавших при пожаре в доме доставили в медицинское учреждение. После осмотра женщине назначили амбулаторное лечение, и ее отпустили домой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

    Возгорание в жилом доме на улице Чехова произошло около восьми часов вечера по местному времени 8 января. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, которые по приезде стали эвакуировать людей из здания.

    Одиннадцать огнеборцев, задействовав четыре единицы техники, тушили огонь. В доме горели вещи на площади 15 квадратных метров. Пожар удалось полностью ликвидировать менее чем за 20 минут.  По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации или устройства электрооборудования.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #хабаровский край
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